(AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly'de Ursula von der Leyen’e çok sert İsaril tepkisi: Çeneni kapa , Avrupalı İsrail'in yanında değildir
İsrail ile Filistin arasında artan gerginlik Avrupa'yı da ikiye böldü. İsrail'e destek açıklamasında bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e kapa çeneni diyerek çok sert tepki gösterdi.
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(AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly'de Ursula von der Leyen’e çok sert İsaril tepkisi: Çeneni kapa , Avrupalı İsrail'in yanında değildir
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