(AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly'de Ursula von der Leyen’e çok sert İsaril tepkisi: Çeneni kapa , Avrupalı İsrail'in yanında değildir

VON DER LEYEN NE DEMİŞTİ?

Von der Leyen dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Hamas teröristleri masum kadınları ve çocukları yakalayıp öldürerek İsrail'in kalbine saldırdı. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği İsrail'in yanındadır” demişti.

Von der Leyen’in dışında Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bu şiddet hemen durmalı. Terör ve şiddet hiçbir şeyi çözemez. AB, bu sor zamanlarda İsrail ile dayanışma içinde” ifadelerini kullanmış, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise saldırıyı kınayarak, “Düşüncelerim masum insanlarla. AB bu korkunç zamanlarda İsrail halkının yanında” demişti.