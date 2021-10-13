Apacı ne demek, TDK'ya göre Apacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Apacı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Apacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Apacı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Apacı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Apacı ne demek? Apacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi apacı kelimesi. Peki apacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre apacı nedir, apacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
APACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Apacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre apacı kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Çok acı
APACI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- Semra, yüzü apacı, başını kaldırır, çocuğuna bakar.