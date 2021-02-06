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Apollo 14 astronotunun kayıp golf topları 50 yılın ardından bulundu

Astronot Alan Shepard, 1971’deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde kaybettiğini öne sürdüğü 2 golf topu 50 yıl sonra bulundu.

Apollo 14 astronotunun kayıp golf topları 50 yılın ardından bulundu

31 Ocak-6 Şubat arasında 1971’de gerçekleştirilen Apollo 14 görevinde ay yüzeyinde golf oynayan astronot Alan Shepard Ay’da golf oynayan ilk ve tek insan olarak kayıtlara geçmişti. 

Shepard golf sopasıyla yaptığı vuruşlar sırasında Ay’da 2 golf topu kaybettiğini iddia etmişti. O toplar 50 yılın sonunda bulundu. Görüntü uzmanı Andy Saunders, Shepard’ın golf toplarını bulmak için Apollo 14’ün iniş görevine ilişkin görüntüleri iyileştirdiklerini ifade ederek, "istifleme” adı verilen bir teknikle Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen görüntülerin yüksek çözünürlüklü taramasının yapıldığını aktardı. 

Apollo 14 astronotunun kayıp golf topları 50 yılın ardından bulundu

''VURUŞLAR BAŞARILI DEĞİL''

Görüntülerin iyileştirilmesi ile Shepard’ın yaptığı vuruşların başarısına yönelik iddialarının doğru olmadığı da ortaya çıktı. Shephard, ilk topun bir kratere girdiğini, ikinci topun ise kilometrelerce uzağa gittiğini iddia etmişti. Ancak iyileştirilmiş görüntülerde Shepard’in ilk vuruşunda topun 22, ikincisinin ise 37 metre uzağa gittiği görüldü. Saunders, astronotun vuruşlarının iddia ettiği kadar başarılı olmamasına rağmen vuruşların Ay’da yapılmış olmasının önemli olduğunu ifade etti.

''TOPU HAVALANDIRMASI BİLE SON DERECE ETKİLİ''

Saunders ayrıca, Shepard’ın vuruşu astronot kıyafeti içinde yaptığını belirterek, "Astronot kıyafeti içinde ve yer çekimsiz bir ortamda bu vuruşu yaptığınızı düşünün. Shepard’ın topu havalandırabilmesi bile son derece etkileyici" dedi.

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