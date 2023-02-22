Apostolos Apostolopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Apostolopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Apostolopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Apostolopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Apostolopoulos 11 Aralık 2002 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Απόστολος-Χρυσοβαλάντης Αποστολόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Apostolopoulos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Apostolos Apostolopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Apostolos Apostolopoulos'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Apostolopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Apostolopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Apostolos Apostolopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Apostolopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Panserraikos

3 Ağustos 2020 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Apostolos Apostolopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Apostolopoulos şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

Apostolos Apostolopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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