Apostolos Diamantis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Diamantis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Apostolos Diamantis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Apostolos Diamantis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Apostolos Diamantis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Diamantis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Apostolos Diamantis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Diamantis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Diamantis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Diamantis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Diamantis 20 Mayıs 2000 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Απόστολος Διαμαντής şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Diamantis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Apostolos Diamantis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 23 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Apostolos Diamantis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Diamantis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Diamantis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Apostolos Diamantis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Diamantis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAOK U20

17 Temmuz 2018 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

31 Temmuz 2020 yılında PAOK

23 Ağustos 2020 yılında OFI Girit

Apostolos Diamantis kimdir

Apostolos Diamantis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Diamantis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Apostolos Diamantis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Apostolos Diamantis nereli

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