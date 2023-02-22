Apostolos Kotsianoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Kotsianoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Kotsianoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Kotsianoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Kotsianoulis 29 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Απόστολος Κοτσιανούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Kotsianoulis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Apostolos Kotsianoulis'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Kotsianoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Kotsianoulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Apostolos Kotsianoulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Kotsianoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa U19

7 Eylül 2020 yılında AE Larisa

12 Eylül 2022 yılında Ap. Larisas

Apostolos Kotsianoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Kotsianoulis şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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