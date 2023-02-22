Apostolos Martinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Martinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Martinis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Martinis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Martinis 8 Ocak 2001 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Απόστολος Μαρτίνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Martinis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Apostolos Martinis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Apostolos Martinis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Martinis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Martinis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Apostolos Martinis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Martinis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olympiakos U19

2 Ekim 2020 yılında Aris Selanik

18 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

Apostolos Martinis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Martinis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Apostolos Martinis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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