Apostolos Sarantidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Sarantidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Apostolos Sarantidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Apostolos Sarantidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Apostolos Sarantidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Sarantidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Apostolos Sarantidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Sarantidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Sarantidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Sarantidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Sarantidis 22 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Απόστολος Σαραντίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Sarantidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Apostolos Sarantidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Apostolos Sarantidis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Sarantidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Sarantidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Apostolos Sarantidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Sarantidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Levadiakos U20

16 Ağustos 2017 yılında Latsion

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2019 yılında Doxa Theologou

22 Ocak 2020 yılında Ardas Kastanion

3 Ağustos 2020 yılında AE Didymotichou

14 Şubat 2021 yılında Thesprotos

19 Ağustos 2022 yılında Makedonikos

Apostolos Sarantidis kimdir

Apostolos Sarantidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Sarantidis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Apostolos Sarantidis nereli

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