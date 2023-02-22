Apostolos Skondras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Skondras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Skondras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Skondras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Skondras 29 Aralık 1988 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αποστόλης Σκόνδρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Skondras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS KSE LTD yapmaktadır. Apostolos Skondras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Apostolos Skondras'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Skondras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Skondras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Apostolos Skondras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Skondras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2007 yılında Panegialios

30 Haziran 2008 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2009 yılında Panargiakos

30 Haziran 2010 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2010 yılında Diagoras

30 Haziran 2011 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2011 yılında Thrasyvoulos

20 Temmuz 2012 yılında AE Larisa

24 Temmuz 2013 yılında PAS Giannina

26 Ağustos 2020 yılında Veria NPS

5 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Apostolos Skondras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Skondras şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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