Apostolos Stamatelopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Stamatelopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Stamatelopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Stamatelopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Stamatelopoulos 9 Nisan 1999 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Apostolos Vasilios Stamatelopoulos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Stamatelopoulos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Apostolos Stamatelopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Apostolos Stamatelopoulos'nin PAS Giannina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Apostolos Stamatelopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Stamatelopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Apostolos Stamatelopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Stamatelopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Adelaide U21

1 Temmuz 2017 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2019 yılında Western United

27 Ocak 2021 yılında Newcastle

2 Ağustos 2021 yılında AS Rodos

1 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

Apostolos Stamatelopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Stamatelopoulos şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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