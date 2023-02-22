Apostolos Stikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Stikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Stikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Stikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Stikas 20 Eylül 1996 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Απόστολος Στίκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Stikas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Apostolos Stikas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Apostolos Stikas'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Stikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Stikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Apostolos Stikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Stikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Panegialios

29 Ocak 2018 yılında Racing Fondi

9 Ağustos 2018 yılında RC Cesena

6 Aralık 2018 yılında Mezzolara

30 Haziran 2019 yılında RC Cesena

5 Ağustos 2019 yılında AO Kavala

8 Temmuz 2021 yılında PAE Chania

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

31 Temmuz 2022 yılında Veria NPS

Apostolos Stikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Stikas şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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