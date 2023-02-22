Apostolos Xepapadakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Xepapadakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Xepapadakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Xepapadakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Xepapadakis 5 Temmuz 2003 tarihinde Rhodos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Απόστολος Ξεπαπαδάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Xepapadakis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARNEB INTERNATIONAL yapmaktadır. Apostolos Xepapadakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Apostolos Xepapadakis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Xepapadakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Xepapadakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Apostolos Xepapadakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Xepapadakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2019 yılında PAOK U17

22 Temmuz 2020 yılında Cannara Gio.

4 Ekim 2021 yılında Francavilla

5 Kasım 2021 yılında Cannara

21 Ağustos 2022 yılında Sancataldese

4 Şubat 2023 yılında Diagoras

Apostolos Xepapadakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Xepapadakis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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