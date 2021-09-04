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Apple açıkladı! Çocuk istismarına karşı telefon tarama projesi askıya alındı

Dünyanın teknoloji devlerinden olan Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada son zamanlarda artış gösteren çocuk istismarına karşı telefon tarama projesini özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle şimdilik gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Apple açıkladı! Çocuk istismarına karşı telefon tarama projesi askıya alındı

Teknolojide öncü markalardan birisi olan Apple şirketi, vatandaşlar arasında özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" planını askıya aldığını internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, çocukların iletişim araçları ile cinsel istismarını ve bu tür malzemelerin yayılmasını önlemek için geliştirdikleri özelliklerin kullanıma girmesini, müşterilerden, araştırmacılardan ve hak savunucusu kuruluşlardan gelen yorumlar üzerine ertelediklerini belirtti. Açıklamada, sistemin tamamen masadan kaldırılmadığı, ancak eleştiriler doğrultusunda geliştirebilmek için lansmanın ertelendiği vurgulandı. Ancak özelliklerin ne zaman devreye girebileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Apple açıkladı! Çocuk istismarına karşı telefon tarama projesi askıya alındı

HASSAS İÇERİK TARAMASI YAPILACAKTI

Apple'ın geçen ay kullanıcıların iCloud içeriklerini çocuk istismarı içeren görüntü ve videolara karşı tarayacağını açıklaması, şirketin kişisel gizlilik politikalarıyla çeliştiği için tartışmalara neden olmuştu. Apple çocuk istismarına karşı aldıkları üç aşamalı önlemlerin ilk aşamasında, yapay zeka teknolojileri sayesinde özel yazışmaları görüntülemeden, yalnızca CSAM (Child Sexual Abuse Material) olarak anılan hassas içerik taraması yapacağını açıklamıştı.

Apple açıkladı! Çocuk istismarına karşı telefon tarama projesi askıya alındı

GÜVENLİK GÜÇLERİNE HABER VERECEKTİ

Söz konusu sistem, çocuk istismarı ile ilgili şüpheli görselleri, gerçek kişilerin incelemesine sunarak gerektiğinde güvenlik güçlerinin uyarılmasını sağlayacaktı.

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