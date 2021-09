Apple İOS 15 ne zaman çıkacak, güncellenecek? İOS 15 hangi telefonlara gelecek, saat kaçta nasıl yüklenebilir? soruları şu sıralar internette çokça aratılanlar arasına girdi. İşte Apple İOS 15 güncellemesi ile ilgili bilgiler...

APPLE İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, GÜNCELLENECEK?

Apple, milyonlarca iPhone kullanıcısının beklediğini müjdeyi verdi. Yeni iOS 15 sürümünü bekleyen kullanıcıları için Apple, tarih olarak 20 Eylül 2021'i işaret etti. Apple yaptığı paylaşımda “iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu” ifadeleri kullanılarak “20 Eylül’de sizinle” bilgisini paylaştı.

İOS 15 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları açıkladı. Alınan bilgilere göre iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPod touch (7. nesil) telefon modelleri iOS 15'in yeni sürümünü kullanabilecek.

SAAT KAÇTA NASIL YÜKLENEBİLİR?

İOS 15 güncellemesiyle ilgili Apple şirketinden net bir saat verilmese de kullanıcıların güncellemeyi bu akşam 20:00’dan itibaren yapabileceklerini belirtti. Güncellemeyi yüklemek için ise telefonun ''ayarlar'' kısmından ''genel'' bölümüne girin. Ardından ''Yazılım güncelleme'' bölümünden güncellemenizi başlatın. Bir süre bekledikten sonra telefonunuz güncellenmiş olacaktır. Eğer şarjınız yüzde 50'nin altında ise telefonunuz güncellenmeyecektir. Bu yüzden telefonunuz şarjda veya şarjı yüzde 50'nin üzerindeyken güncelleme yapmanız önerilir.