Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da okula dönüş kampanyası yaptı. daha önce çeşitli hediyeler ve indirimler yapılan bu kampanyada bu yıl nasıl bir hediye uygulanacağı ise merak konusu oldu. Apple, dün duyurduğu kampanya ile bu hediyeyi duyurdu. İşte Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021...

AİRPODS HEDİYE EDİLECEK

Türkiye’de de hizmete sunulan kampanya MacBook Air, MacBook Pro, 24 inç iMac, Mac Pro, Mac mini, M1 işlemcili iPad Pro ve iPad Air’dan oluşuyor. Bu modellerden birini satın alan öğrencilere AirPods hediye edilecek. Apple, AirPods haricinde belirtilen cihazlarda da indirim uygulanıyor. Öğrenciler ikinci nesil AirPods’u ücretsiz satın alabilirken, istenilmesi durumunda ek ücret ödeyerek kablosuz şarj destekli AirPods’u veya AirPods Pro’yu da satın alabiliyor.

KAMPANYA APPLE STORE ÜZERİNDEN UYGULANACAK

Kampanyayla beraber Mac veya iPad almak isteyen akademisyenler ya da öğrenciler eğitim kurumuna ait kimliği ile beraber Apple Store üzerinden istediği bilgisayarı sepete ekliyor. Daha sonrasında karşısına AirPods kampanya sayfası çıkıyor.

Kampanya dahilinde sunulan AirPods için seçenekler bulunuyor. 2. nesil AirPods ve Şarj Kutusu direkt olarak ücretsiz sunuluyor. Eğer kablosuz şarj cihazına sahipseniz ve bu şarj yöntemini benimsiyorsanız, ek olarak 400 TL ödeyerek AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu‘na sahip olabiliyorsunuz. Silikon uç ve aktif gürültü engelleme özelliği sizin için önemliyse ek olarak 900 TL ödeyerek AirPods Pro satın alabilirsiniz.