Ünlü oyuncu Seda Güven'in acı günü! Sosyal medya hesabında duyurduSon dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındıLyon, Uğurcan'a kancayı taktı | Trabzonspor teklifin artırılmasını istediMehmet Ekrem Dinler kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika | Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti17 Temmuz 2021 spor manşetleri | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi!Tam da araları düzelmişti! Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu: "Şeyma'dan ayrılmak isteyen bendim!"19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021?Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Üçüncü ve dördüncü güne dikkat! O bölgelerde sıcak hava kavuracak, diğer yerlerde yağış var
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021

Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021

Apple, yaptığı kampanya ile birlikte hır yıl akademisyen ve öğrencilere çeşitli indirim ve fırsatlar sunuyor Öğrencilere yönelik olarak hazırlanan kampanya Avrupa’daki çoğu ülkelerde, Asya’daki bazı ülkelerde ve Orta Doğu’da başladı. Bunun üzerine akıllara bu kampanyada hangi hediyelerin verileceği sorusu takıldı. İşte Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021...

Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021

Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da okula dönüş kampanyası yaptı. daha önce çeşitli hediyeler ve indirimler yapılan bu kampanyada bu yıl nasıl bir hediye uygulanacağı ise merak konusu oldu. Apple, dün duyurduğu kampanya ile bu hediyeyi duyurdu. İşte Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021...

AİRPODS HEDİYE EDİLECEK

Türkiye’de de hizmete sunulan kampanya MacBook Air, MacBook Pro, 24 inç iMac, Mac Pro, Mac mini, M1 işlemcili iPad Pro ve iPad Air’dan oluşuyor. Bu modellerden birini satın alan öğrencilere AirPods hediye edilecek. Apple, AirPods haricinde belirtilen cihazlarda da indirim uygulanıyor. Öğrenciler ikinci nesil AirPods’u ücretsiz satın alabilirken, istenilmesi durumunda ek ücret ödeyerek kablosuz şarj destekli AirPods’u veya AirPods Pro’yu da satın alabiliyor. 

Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021

KAMPANYA APPLE STORE ÜZERİNDEN UYGULANACAK

Kampanyayla beraber Mac veya iPad almak isteyen akademisyenler ya da öğrenciler eğitim kurumuna ait kimliği ile beraber Apple Store üzerinden istediği bilgisayarı sepete ekliyor. Daha sonrasında karşısına AirPods kampanya sayfası çıkıyor.

Kampanya dahilinde sunulan AirPods için seçenekler bulunuyor. 2. nesil AirPods ve Şarj Kutusu direkt olarak ücretsiz sunuluyor. Eğer kablosuz şarj cihazına sahipseniz ve bu şarj yöntemini benimsiyorsanız, ek olarak 400 TL ödeyerek AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu‘na sahip olabiliyorsunuz. Silikon uç ve aktif gürültü engelleme özelliği sizin için önemliyse ek olarak 900 TL ödeyerek AirPods Pro satın alabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
5
21
5
4
3
4
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT