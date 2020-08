Apple ve Epic Games arasında büyük çatışma!

Oyun dünyasının son dönemde adını sıkça duyduğu Epic Games, yine oldukça gündemde. Fakat bu kez, bedavaya verdiği oyunlar ya da yaptığı büyük indirimler ile konuşulmuyor. Apple ile yaşanan olay, teknolojinin gündeminde. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından Fortnite, Apple ve Epic arasındaki çatışmanın ana sebebi.

Apple, Epic Games'in Fortnite için bugün yayınladığı yeni oyun-içi satın alma opsiyonunun App Store ilkelerini ihlal ettiğini ve bu nedenle Fortnite'ın App Store'dan kaldırıldığını duyurdu.

Epic Games, Fortnite için yayınladığı güncelleme de artık oyun içi satım alım yapmak isteyen kullanıcıları kendi sitesine yönlendirmeye karar aldı. Ancak Apple'ın kurallarına göre, App Store'dan indirilen oyunlarda, oyun içi satın alım yapmak isteyen kullanıcılar, yine App Store üzerinden satın alımlarını gerçekleştirmek zorunda. Çünkü, kullanıcıların App Store üzerinden yaptığı her satın alımda Apple'da belli bir miktarda pay alıyor. Epic'in yayınladığı son güncelleme, bunu ortadan kaldırınca, Apple Fortnite'ı store'dan tamamen kaldırdı.

Apple'ın bu kararına tabi Epic'ten cevap gecikmedi. Twitter üzerinden açıklama yapan şirket, yasal evrakların hazırlandığını ve Apple'a "tekelleşme" üzerinden dava açılacağını duyurdu.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb

Epic Games'in yaptığı açıklamaya göre, Fortnite'ın Android versiyonuna da Google Play Store üzerinden ulaşılamıyor. Epic, konuyla ilgili daha fazla açıklamanın yakında geleceğini belirtti.

Fortnite is currently unavailable on Google Play. More information will be forthcoming soon.