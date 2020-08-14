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Apple ve Epic Games arasında büyük çatışma!

Dünyanın en büyük iki teknoloji devi arasında yaşanan gelişmeler, teknoloji gündemini oldukça meşgul ediyor. Epic Games'in popüler oyunu Fortnite için yayınladığı yeni güncelleme sonrasında Apple, oyunu App Store'dan kaldırma kararı aldı.

Apple ve Epic Games arasında büyük çatışma!

Oyun dünyasının son dönemde adını sıkça duyduğu Epic Games, yine oldukça gündemde. Fakat bu kez, bedavaya verdiği oyunlar ya da yaptığı büyük indirimler ile konuşulmuyor. Apple ile yaşanan olay, teknolojinin gündeminde. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından Fortnite, Apple ve Epic arasındaki çatışmanın ana sebebi. 

Apple, Epic Games'in Fortnite için bugün yayınladığı yeni oyun-içi satın alma opsiyonunun App Store ilkelerini ihlal ettiğini ve bu nedenle Fortnite'ın App Store'dan kaldırıldığını duyurdu.

Apple ve Epic Games arasında büyük çatışma!

APPLE'IN ÖDEME KURALLARINA UYULMADI

Epic Games, Fortnite için yayınladığı güncelleme de artık oyun içi satım alım yapmak isteyen kullanıcıları kendi sitesine yönlendirmeye karar aldı. Ancak Apple'ın kurallarına göre, App Store'dan indirilen oyunlarda, oyun içi satın alım yapmak isteyen kullanıcılar, yine App Store üzerinden satın alımlarını gerçekleştirmek zorunda. Çünkü, kullanıcıların App Store üzerinden yaptığı her satın alımda Apple'da belli bir miktarda pay alıyor. Epic'in yayınladığı son güncelleme, bunu ortadan kaldırınca, Apple Fortnite'ı store'dan tamamen kaldırdı. 

EPİC, DAVA AÇILACAĞINI DUYURDU

Apple'ın bu kararına tabi Epic'ten cevap gecikmedi. Twitter üzerinden açıklama yapan şirket, yasal evrakların hazırlandığını ve Apple'a "tekelleşme" üzerinden dava açılacağını duyurdu. 

 

 

GOOGLE ÜZERİNDEN DE ULAŞILAMIYOR

Epic Games'in yaptığı açıklamaya göre, Fortnite'ın Android versiyonuna da Google Play Store üzerinden ulaşılamıyor. Epic, konuyla ilgili daha fazla açıklamanın yakında geleceğini belirtti.

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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