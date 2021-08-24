Apple'ın cinsiyet ayrımcılığı ortaya çıktı! Çalışanlar ayağa kalktı!

Apple, kadın ve erkek çalışanları arasında ayrımcılık yaptığı iddiasıyla gündemin odak noktası haline geldi. Şirket içerisinde yapılan anketlere göre aynı pozisyondaki erkek çalışanlar kadınlardan %6 daha fazla ücret alıyor. Bunun üzerine şirket içerisindeki bazı kadın çalışanların örgütlenerek tepkilerini dile getirmeye hazırlandığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE ANKETLERİ ENGELLEMİŞTİ

Şirket içerisinde çalışanların maaşlarına yönelik daha önceki anket çalışmalarının şirket tarafından engellendiği için tamamlanamadığı ifade edilirken, Apple'ın yazılım mühendislerinden Cher Scarlett ise bu anketi tamamlamayı başardı.

ÇALIŞANLAR ÖRGÜTLENİYOR

The Verge tarafından yapılan habere göre, bazı Apple çalışanları #AppleToo başlığı altında organize olmak için bir araya geldi. Bu çalışmada, Apple’ın ürünleri için önemli ölçüde gizlilik sağlanmasının, bazı çalışanlar için ters etki yarattığını savunuluyor.

"APPLE KAMUOYUNUN İNCELEMESİNDEN KAÇTI"

Aplle'ın bir çalışanı AppleToo hareketinde şunlardan bahsetti: “Apple çok uzun bir süredir kamuoyunun incelemesinden kaçtı. Gerçek şu ki, birçok Apple çalışanı için gizlilik kültürü opak, göz korkutucu bir kale yaratıyor. Azınlık haline getirilmiş ırk, cinsiyet, tarihsel olarak marjinalleştirilmiş insan gruplarından meslektaşlarımızın orantısız bir şekilde karşı karşıya kaldığı bir gerçek bu.”

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Çalışan, açıklamanın devamında da, “İşyerimizde tanık olduğumuz veya deneyimlediğimiz sürekli adaletsizliklere karşı hesap verebilirlik ve düzeltme için baskı yaptığımızda, bir izolasyon ve rütbe indirme modeliyle karşı karşıya kalıyoruz. Tüm iç yolları tükettik. Liderimizle görüştük. People ekibine gittik. İş Davranışları yoluyla üst seviyelere yükseldik. Hiçbir şey değişmedi.” ifadelerine yer verdi.