Apple, verdiği ani bir kararla Bose, Sonos ve Logitech'in ses odaklı ürünlerini mağazalarından kaldırmıştı. Kısa süre sonra üst seviye bir kulaklık modeliyle raflarda boy göstereceği öğrenilen marka, AirPods ailesinin yeni ürünü olan AirPods Max modelini tanıttı.

AIRPODS MAX ÖZELLİKLERİ

Küresel çapta ün hem kalitesi hem de yüksek fiyatlarıyla nam kazanmış dünya teknoloji devi Apple, AirPods ve AirPods Pro modellerinden farklı olarak kulak üstü bir tasarıma sahip olan AirPods Max'in tanıtımını gerçekleştirdi. Üst seviye bir ses performansı sunma hedefi ile tasarlanan Airpods Max'in renk seçenekleri ise şöyle:

AIRPODS MAX RENKLERİ

Uzay Grisi

Gümüş

Yeşil

Gök Mavisi

Pembe

5 farklı renk seçeneği ile müşterilerinin karşısına çıkan AirPods Max, aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve adaptif EQ gibi özelliklere de sahip.

Aktif gürültü engelleme özelliği çin sekiz adet mikrofon kullanan AirPods Max, ses yakalama için ise üç adet mikrofon kullanıyor. Gücünü Apple tarafından geliştirilen Apple H1 kulaklık çipinden alan AirPods Max, Apple Watch modellerinde gördüğümüz Digital Crown'a da sahip durumda.

Digital Crown sayesinde ses seviyesini ayarlama, çalma, duraklatma ve aramalara yanıt vermek gibi özellikler kullanılabiliyor.

134 gramlık bir ağırlığa sahip olan AirPods Max, Aktif Gürültü Engelleme veya Şeffaf Mod açıkken tek şarjla 20 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Apple'ın paylaştığı bilgilere göre 5 dakikalık şarjla 1,5 saate kadar dinleme süresi sunan bu kulaklığın Türkiye'deki satış fiyatı ise özelliklerinden daha fazla konuşuldu.

AIRPODS MAX NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NE?

15 Aralık tarihinde satışa sunulması planlanan AirPods Max, ülkemizde 5 bin 699 TL fiyat etiketine sahip.