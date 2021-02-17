Apron Amiri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör mesleği için “1120.23” kod olarak kullanılır iken Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim Üyesi mesleği için “2312.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre

Apron Amiri Meslek Kodu “4323.08” olarak belirlenmiştir.

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