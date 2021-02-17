Apron Amiri Meslek Kodu Nedir?
Apron Amiri Meslek Kodu ile Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah), Yönetici (Ardiye Ve Depolama), Makine Bakım Şefi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör mesleği için “1120.23” kod olarak kullanılır iken Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim Üyesi mesleği için “2312.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre
Apron Amiri Meslek Kodu “4323.08” olarak belirlenmiştir.
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