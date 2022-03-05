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Apukurya ne demek, TDK'ya göre Apukurya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Apukurya kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Apukurya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Apukurya nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Apukurya kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Apukurya ne demek, TDK'ya göre Apukurya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Apukurya ne demek? Apukurya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi apukurya kelimesi. Peki apukurya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre apukurya nedir, apukurya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

APUKURYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Apukurya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Apukurya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre apukurya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Et kesimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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