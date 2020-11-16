2020 yılı eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Milyonlarca öğrenc9 günlük ara tatile çıktı. Bu yıl, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimler alarak derslerini gören öğrenciler tatil sonrası okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de (Hafta sonu ile birlikte 9 gün),

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu sene Kasım ayında uygulanan ilk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında olacak. Yüz yüze eğitime geçişine karar verilen sınıflar yine belirli günlerde okullarına gitmeye devam edecek. Ancak henüz 6., 7., 10., ve 11. Sınıfların okula döneceği tarih için resmi bir bilgi bulunmuyor.

Gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

23 KASIM'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son olarak gerçekleştirdiği basın toplantısında "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

"23 Kasım resmi bir açıklama değil... Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz. Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz"

Bu açıklamaya göre; 23 Kasım'da okulların tamamen yüz yüze eğitime geçeceği yönündeki iddiaların henüz resmi bir açıklama olmadığından doğruluk taşımadığı bildirilmiş oldu.