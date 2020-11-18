Ara transferde bomba patlayacak! Manchester City, Lionel Messi transferini bitiriyor!

Bu sezon transfer söylentilerinde adı en çok geçen Lionel Messi, bir kez daha transfer çalkantılarıyla gündemde. Messi'nin transferinde en güçlü takımlardan birisi olarak görülen Manchester City, ara transfer döneminde dünya yıldızını bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi, 2020/2021 sezonunun sonunda bitecek olan Messi'nin, Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.

50 MİLYON POUND'LUK TEKLİF!

Dünyanın en zengin kulüplerinden birisi olan Manchester City, Lionel Messi transferinde kaynaklarını zorlayacak. Premier Lig ekibi, Teknik Direktör Guardiola'nın da ısrarla istediği Arjantinli yıldız için 50 milyon pound teklif etmeyi düşünüyor. Katalan ekibi Barcelona'nın artan borç yükü nedeniyle bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

"MESSİ'NİN AYRILIĞINA HAZIRIZ"

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin ayrılığına hazır olduklarını belirtti. Tebas, "Messi'nin La Liga'da kalmasını tercih ederiz ama Ronaldo ve Neymar ayrıldı ve herhangi bir fark görmedik. Hazırız." ifadelerini kullandı.

La Liga başkanı ayrıca Messi'nin İspanya'dan ayrıldığında yeni adresinin Manchester City olacağını belirtti.