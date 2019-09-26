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  3. Araba alacaklara müjde: 3 bankadan indirimli kredi!

Araba alacaklara müjde: 3 bankadan indirimli kredi!

Son dakika: Üç kamu bankası, anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faizle kredi verecek.

Araba alacaklara müjde: 3 bankadan indirimli kredi!

Son dakika: Üç kamu bankası, anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faizle kredi verecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.


Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri şöyle;

Araba alacaklara müjde: 3 bankadan indirimli kredi!


Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:


Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa


Kampanya Dönemi: 01.10.2019 – 31.12.2019

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