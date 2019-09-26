Araba alacaklara müjde: 3 bankadan indirimli kredi!
Son dakika: Üç kamu bankası, anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faizle kredi verecek.
Son dakika: Üç kamu bankası, anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faizle kredi verecek.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri şöyle;
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa
Kampanya Dönemi: 01.10.2019 – 31.12.2019
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