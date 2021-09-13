Araba almak artık hayal oldu: İkinci el fiyatları durdurulamıyor, ÖTV düzenlemesi de işe yaramadı! Herkes şaşkın!

Geçtiğimiz haftalarda ÖTV matrah oranında yapılan düzenlemelerin ardından sıfır otomobillerde yaşanacak fiyat indiriminin ikinci ele de yansıması bekleniyordu. Fiyatlar ise beklenenin aksine artmaya başladı. Sıfır araçlara el süremeyen vatandaş için elde de yaşanan fiyat artışıyla birlikte otomobil sahibi olmak artık hayal oldu. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ağustosta yüzde 3 gerilerken, araç fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,23'lük artış gözlendi.

ÖNCEKİ AYA GÖRE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Fiyatların düşmesiyle araç satışının daha fazla olması beklenirken, derlenen verilere göre tam tersi yönde sonuçlar ortaya çıktı. İkinci el online pazar raporu tarafından yayınlanan rapor tarafından derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Ağustos ayında 140 bin 608 otomobil satışı gerçekleşti. Yine aynı verilere göre bu satışlarda; Temmuz ayına göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre ise yüzde 37 düşüş gerçekleşti. 2021'in ilk 8 ayındaki satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 daha az oldu.

DAHA FAZLA İLAN KOYULDU, DAHA AZ SATILDI

2021 yılının Ocak - Ağustos arasındaki dönemde ikinci el online pazarda 2 milyon 460 bin 532 tekil ilan yayınlandı, bu araçların yüzde 44'ünün satışı gerçekleşti. Ağustosta ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana yüzde 17 oranında daha fazla araç koyuldu. Bu araçların yüzde 43'ünün satışı gerçekleşti.

DİZEL OTOMOBİLLER YİNE REVAÇTA

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında, motor tipine göre değerlendirme yapıldığında ise dizel otomobillerin ön plana çıktığı görülüyor. Derlenen verilere göre, daha önceki aylarda olduğu gibi, ağustosta da en yüksek payı 89 bin 306 satış ve yüzde 63,51 payla dizel otomobiller aldı.

Listede izel otomobillerin ardından, 47 bin 929 satış, yüzde 34,09 payla benzinli, 1.572 satış ve yüzde 1,12 payla otogazlı otomobiller yer alıyor.

Son yıllarda popülerliği artmaya başlayan hibrit otomobillerin payı ise 1.494 satışla yüzde 1,06 ve elektrikli otomobillerin payı da 307 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.