Araba ezikleri göçükleri nasıl düzeltilir?

Servise Götürmek

Eğer oluşan ezikler fazlaysa servise götürmek iyi bir tercihtir. Hem sigortanız öder parasını ve arabanın kendi servisi olduğundan rahat bir şekilde arabanızı orada bırakabilirsiniz. Fakat küçük eziklerde arabanızı servise götürmek çok mantıklı bir yöntem değildir. Servis ticari bir yer olduğu için sizin ufak eziklerinizi çok büyük hasarlarmış gibi göstererek sizi parça değişimine zorlayacaklardı ve servise götürüp o aracı yaptırdığınızda aracınızın siciline işleyecektir arabanızı satmaya çalıştığınız zaman bu kayıt sizin arabanızın değerini oldukça düşürecektir. Servise para ödemeyi tercih edersiniz arabanızı elinizden çıkartırken daha fazla zarar etmiş olacaksınız.

Aracınızı Sanayiye Götürmek

Sanayide iyi bir tanıdığınız varsa sizin için çok sorun olmayacak bir durumdur bu fakat sanayide bir tanıdığınız yoksa sanayide ki ustaların birçoğuna güvenmemeniz gerekir. Sanayide arabanızı bir gün süreyle bırakmanız gerekir. Usta için önemli olan şey zamandan kazanıp parasını hızlıca almak olduğu için çok uğraşmayarak ezik olan arabanıza bakacaktır.

Ezik olan yeri tam olarak düzeltmeden üstüne bir macun çekip kurumasını bekleyecektir ve kuruyan macunun üstüne arabanızla aynı renk bir boya sürüp size teslim edecektir. Bir süre sonra sürdüğü boya çok kaliteli olmadığı için güneş lekeleri ve yanmaları gözükecektir. Macun da belli bir zamandan sonra çatlamaya başlayacaktır ve kötü bir görüntü oluşturacaktır. Bazı ustaların bu ezikleri çekip gibi aletlerle de yapmaya çalıştığı ve aslında arabanıza daha fazla zarar verdiği oluyor ne kadar dışarıdan bakılınca anlaşılmasa da bu zararlar zaman geçtikçe ortaya çıkıyor.

En iyisi aracınızda büyük bir ezik veya boyası kalmış bir ezik varsa servise götürmek. Aracınızda ki ezik boyası kalmamış ve kendiniz düzeltebileceğinize inandığınız bir ezikse şimdi ki adımı tercih edebilirsiniz.

Araba ezikleri nasıl düzeltilir? Boyasız Ezikleri Kendiniz Düzeltme

Öncelikle bu işlemi yapmak için bazı şartlara dikkat etmelisiniz. Ezik eğer çok derinse yani arabanın sadece dışına değil iskeletine de zarar vermişse, boyası kalkmış ve çatlamışsa, daha önceden sanayi de onarılmamış olmalıdır yani parça orijinal olmalıdır. Sayılan şekillerde bu uygulamayı yaptığınızda arabanıza daha çok zarar verebilirsiniz.

Yapmanız gerekenler öncelikle sıcak su kaynatmak kaynattığınız sıcak suyu arabanızda göçük olan yere döküp oraya bir pompa vakumluyorsunuz. Ve kendinize doğru çekerek göçüğü düzeltiyorsunuz. Eğer ezik bir miktar fazla ise arabanın iç tarafında pompa yardımıyla dışarı doğru itin böylelikle ezik yer eskisi gibi orijinal haline dönecektir.

Bu uygulama hem servise veya sanayiye para vermenizin önüne geçmekle birlikte araba orijinal görünümde kalıp siciline de işlenmemiş olacak bu da arabanızı bir gün satmak istediğiniz de değerinde kayıp yaşamamanızı sağlayacaktır.