Arabalar neden önden çekişli?

Araç yapan şirketler içinde itişli araba yapmak daha maliyetli olmaktadır. Daha maliyetli olan arabaları kullanmak kullanacak insanlar içinde devamında maliyetli olacağı için araç şirketleri önden çekişli arabalar yapmayı ve satmayı tercih eder. Kullanıcılar için de bu böyledir hem yakıttan hem de olası bir bozulmada daha rahat ve ucuz parça bulabileceklerinden önden çekişli arabalar insanların daha fazla tercih ettiği bir modeldir.

Önden Çekişli Araba Ve Arkadan İtişli Arabaların Çalışma Prensipleri

Önden çekişli araçlar adı üstünde olduğu gibi motor gücünü direk olarak ön tekerleklere yansıtır. Arkadan itişli araçlar da ise motor gücü önden itişli araçla çoğu noktası benzese de bu güç şaft yani güç taşıyıcıyla arka tekerleklere iletilir.

İki Araç Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yukarıdaki çalışma farklılığından ötürü araçlarda performans ve tarz farklılıkları olmaktadır. Arkadan itişli araçlar önden çekişli araçlara göre daha ağırdırlar. Önden çekişli araçlarda motor enlemesine koyulur ve aracın bütün güç aksamları ön tarafta bulunur bununla birlikte maliyet düşer. Önden çekişli araçlar arkadan çekişlilere göre daha hafif olduğundan daha az yakıt tüketirsiniz. Arabanızın ağırlığı önde olduğu için arabanızın kötü havalarda kayma ihtimali azalır.

Arkadan itişli arabalarda motor diklemesine yerleştirildiği için ve şaftlarla güç iletildiği için ağırlık dengeli olarak dağıtılır. Önden çekişli araçlara göre daha fazla sisteme sahip olan bu araçlar daha yüksek miktarlara üretirler iş böyle olunca arkadan itişli araç yapan firmalar arabalarında daha çok lükse ve performansa önem vererek tasarlarlar arabalarını.

Performans Farkları

Önden çekişli arabalar ağırlığını önde bulundurduğu ve ön tekerleklere bağlı olduğu için olası herhangi bir durumda kontrol edilmesi daha kolaydır. Herhangi bir kayma sorununda daha çabuk kontrol edilme şansları vardır.

Arkadan itişli arabalarda oldukça ağır olduklarında kayma gibi problemler görülmez. Önden çekişli araçlarda arabanın her şeyi önde bulunmasından ötürü tamirat bakım onarımı daha kolay yapılabilmektedir. Önden çekişli araçlar arkadan çekişli araçlara göre daha hızlı kalkarlar bunun nedeni arkadan itişli araçların güç aktarım yolunun daha uzun olmasıyla alakası vardır.

Arkadan itişli araçlar önden çekişli araçlara göre geç kalksalar bile ondan sonraki performansları önden çekişli araçlarınkine göre oldukça yüksektir. Yüksek performanslı sürüşlerde daha iyi bir sonuç alınması nedeniyle yarış arabaları, spor arabalar ve üst sınıf araçlar arkadan itişli yapılırlar.

Arkadan çekişli araçlar önden çekişli araçların aksine arabanın dengeli ağırlığı sayesinde ne kadar hızlı olsalar bile virajları keskin ve kusursuz alabilirler önden çekişli araçlarda bu pek mümkün değildir ağırlığın tek tarafta olması nedeniyle hızlı gireceğiniz virajlarda kontrol kaybı yaşayabilir hatta savrulabilirsiniz.