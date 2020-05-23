Araç sahipleri dikkat! Artık zorunlu hale geldi

Trafik kazaları ölümler ve yaralanmalar herkesin korkulu rüyası. Tüm bu olumsuzlukları engellemek adına araçlara zorunlu yeni geliştirilmiş güvenlik sistemi getiriliyor. Karara göre M, N, O sınıfı yeni araçlarda yeni geliştirilmiş güvenlik sistemi zorunluluğu getirilecek.

ARABALARDA OLACAK BAŞLICA GÜVENLİK SİSTEMİ ŞÖYLE

Yeni güvenlik sistemleri ve tanımları 2022 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girecek. Buna göre:

-Acil durum şeritte tutma sistemi: Sürücünün şerit veya yol sınırına göre aracı güvenli bir pozisyonda tutmasına yardımcı olan sistem.

-Acil duruş sinyali: Aracın arkasındaki diğer yol kullanıcılarına, araca geçerli yol koşullarına göre yüksek bir geciktirme kuvveti (frenleme gibi) uygulandığını belirten ışıklı sinyal fonksiyonu.

-Akıllı hız desteği: Sürücünün yol ortamına uygun hızı korumasına yardımcı olan sistem.

-Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Motorlu araçlarda satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılmasını kolaylaştıran standart bir ara yüz.

-Gelişmiş acil frenleme sistemi: Ani çarpışmaları otomatik olarak algılayarak aracı yavaşlatmak için frenleme sistemini harekete geçirebilen sistem.

-Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı: Sürücünün dikkati dağıldığında uyaran sistem

Geri manevrada algılama: Sürücüye geri manevra yaparken arabanın arkasındaki insanlara ve nesnelere çarpmasını engellemek için uyaran sistem.

-Lastik basınç izleme sistemi: Sürücüye lastik basıncı ile ilgili bilgileri paylaşan, araca takılı sistem.

Olay veri kaydedicisi: Trafik kazalarındaki çarpışmaların tüm aşamalarını kaydeden ve depolayan sistem

Şeritten ayrılma uyarı sistemi: Araç sürücüsünü, kullandığı şeritten ayrılması durumunda uyaran sistemdir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre “Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar için Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayınlandı.

M N O SINIFI ARAÇLAR NE OLUYOR?

M Sınıfı: En az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

N Sınıfı: En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

O Sınıfı: Bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römork motorsuz yük taşıma araçlarıdır.