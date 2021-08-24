Arabasının alarmı öttüğü için 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü

Olay, cumartesi akşamı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre, sitenin bahçesinde kendi hallerinde eğlenen çocuklardan birinin eli park halinde duran arabaya çarpınca araçtan alarm sesleri yükseldi. Arabasından çıkan alarmın sesini duyan araç sahibi, evinden hızlıca çıkarak aracın yanında arkadaşları ile oturan 13 yaşındaki Damla Yılmaz’ın üzerine yürüyerek, önce ‘neden yaptın’ diye ses yükseltti, sonrasında ise kızın ‘ben yapmadım’ söylemlerine aldırış etmeden kızı kemerle kovalamaya başladı.

PEŞİNDEN KOŞTU, KEMERLE SALDIRDI!

Peşinden koşan adamdan kurtulmaya çalışan genç kız çevrede bulunan bir binanın içerisine girdi. Peşinden koşan araç sahibi binanın koridorlarında Damla Yılmaz'a belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Şahsın, Damla Yılmaz'a kemerle saldırdığı anlar, binanın içerisinde bulunan kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayın ardından genç kız olan biteni ailesine anlattı. Kızının yaşadığı olayı duyan anne Filiz Yılmaz, şahsın evine gitti ancak, ailesi tarafından geri püskürtülerek apartmandan dışarı çıkarıldı.

“HİÇ ACIMADAN KIZIMI KEMERLE DÖVMÜŞ”

Yaşanan olayın ardından günlerdir diken üstünde olduğunu söyleyen anne Filiz Yılmaz, “Kızım şahsın arabasının yanında oynarken site sakinlerinden birine gelen bir misafirin çocuğu bu adamın arabasına değmiş ve arabanın alarmı çalmış. Alarm ötünce adam evinden çıkarak aracının yanına gelmiş ama diğer çocuklar kaçmış Kızım orada bulunuyordu. İhale kızımın üzerine kaldı. Adam kızım yaptı zannederek kızma önce küfretmiş sonra da kemerle saldırmış. Kızım bir binaya sığınmış ama orada da saldırmış. Benim kızım daha 13 yaşında. Gelip bana olayı anlatınca ben de olayda farklı bir durum mu var diye gidip sorayım dedim. Konuşmaya gittiğim esnada benim üzerime de yürüdüler” ifadelerini kullandı.

“KIZIM GECELERİ KORKUYLA UYANIYOR”

Yaşanan olay hakkında hukuksal yollara başvuracaklarını söyleyen anne Yılmaz, bu durum karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayara “Yaşanan olaya çok üzüldük. Bundan sonra hakkımızı hukuksal yollardan arayacağız. Benim kızımın başına gelen başka kimsenin başına gelmesin, kimse herhangi bir olayda sessiz kalınması diye hakkımızı arayacağız. Yaşanan olaydan sonra kızım psikolojik tedavi görmeye başladı. Geceleri korkuyla uyanıyor. Gündüz de aynı şekilde. Bu yüzden işe falan da gidemiyorum. Çünkü yanında olmam gerekiyor. Yetkililerin de bu konu üzerine düşmesini bekliyorum” dedi.

“BİR TANE ADAM YARDIM ETTİ, ÖYLE EVE KAÇTIM”

Yaşadığı olayı anlatan 13 yaşındaki Damla Yılmaz ise halen daha arabaya kendisinin zarar vermediğini belirterek, yaşadığı korku dolu anları “Ben arkadaşımla arabanın yan tarafında bankta oturuyordum. Bu sırada siteye gelen misafir çocuklar arabaya vurup kaçtı. O sırada adam da alarm ötünce arabanın yanına küfür ederek geldi. Yanımdaki kızlar da kaçınca suç benim üzerime kaldı. O sırada baktım bana vuracak, ben de kaçtım ve bir binaya girerek yangın merdivenine yöneldim. Daha fazla gidemedim ve adam gelip beni yakaladı ve darp etmeye başladı beni. Sonra da küfür ederek kemerle vurdu ve tekme de attı.

Sonra bir tane başka bir adam gelip yardım etti bana ve ben de kaçıp eve geldim. Olay sonrası vücudumda izler oldu, boğazım şişti. Sonra eve geldim ve anneme olayı anlattım. Annem de belki ben bir şey yapmışımdır anlatmamışımdır diye onların evine gitti. Annemle oraya gittiğimizde yine üstümüze saldırmaya başladılar ve bizi binadan attılar. Yetkililerden yardım istiyorum. Bu konu üzerinde dururlarsa iyi olur” cümleleriyle anlattı.