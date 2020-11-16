Zamanında kış lastiklerine geçmek ve zincirin araca takılması hem güvenliği artıracak hem de daha konforlu bir sürüş sağlayacaktır. Tam sürüş güvenliği hissini istiyorsanız, zinciri aracınıza bağlamayı ihmal etmeyin. Kış lastikleri ve kar zincirleri, karşılaşılabilinecek cezalardan kaçınmaya yardımcı olur.

Kar zinciri, karlı havalarda güvenli sürüşü destekleyen bir unsurdur. Kar zinciri, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde kötü hava koşullarına karşı en güvenli yöntemdir. Ancak birçok kişinin kullanmadığı ve nasıl kurulduğu hakkında pek çok detay bilinmemektedir. Kar zincirleri hakkında bilinmesi gereken ilk ve en önemli şey, aracın modeline ve lastik tipine göre değişiklik göstermesidir.

Bir kış lastiği zinciri satın almadan önce, lastik çapının zincir boyutuna uygun olduğuna emin olun. Şebeke seçmekte zorlanıyorsanız, alanında uzman kişilerden destek alabilirsiniz. Kar zincirleri hakkında bilinmesi gereken bir diğer husus da, kar zincirinin kış lastikleri için tasarlanmış olması ve kar seviyesi belirli bir seviyenin üzerine çıktığında takılması gerektiğidir. Aksi takdirde kış lastikleri zamanından önce aşınır.

Arabaya zincir nasıl takılır?

Kar zincirlerini kendiniz takabilirsiniz, araba servisine gitmeniz gerekmez. Bunu yapmak için birkaç basit adımı izlemeniz gerekir.

Öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi kar zincirlerini takmak için bilmeniz gereken ilk şey aracınızın lastiklerinin çapıdır. Araç zincirinin montaj aşamasına başlamadan önce zincir bağlantı noktalarının keskin kısımlarının tekerleğe temas etmesinden kaçının. Bu hareket lastiğe zarar verebilir ve maddi kayıplara neden olabilir.

Zinciri takarken dolaşmamaya veya dolaşmamasına dikkat ederek zinciri lastiğe takabilirsiniz. Bu ayarlamadan sonra zincirin ana baklasını tekerleğin etrafına sarın. Artık giyilebilir zincirinizi ayarlayabilirsiniz. Bu aşamada renkli kısmı tekerleğin arkasına sabitleyebilirsiniz.

Zincirin geri kalanını tekerleğin önüne doğru çekerek, zincir kurulum işleminin çoğunu tamamlamış olursunuz. Ardından, açıkta kalan zincir kelepçelerini zincire en uygun şekilde takın. Kilitlerken, zincirin olabildiğince sağlam olduğundan emin olun.

Son olarak, ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra, zincir bağlama işlemini başarıyla tamamlayacaksınız, böylece kaygan ve buzlu yollarda bile güvenle gidebilirsiniz.

Arabaya Zincir Çeşitleri:

Halat Zincirler

Halat zincirleri, kar zincirlerine bir alternatiftir. Bu tür bir zincir, her şeyi kendileri yapmaktan hoşlanan bisikletçiler için iyi bir seçimdir. Diğer zincir türlerine göre çok daha ucuz olan bir halat zinciri takmak oldukça zahmetlidir. Bu nedenle bütçeyi riske atıp çelik zincirlere geçmek daha doğru olur.

Çelik Halka Zincirler

Çelik baklalı zincirler, halatlı zincirlere göre daha pahalıdır, ancak çok daha pratik ve kullanışlıdır. Tekerleğin arkasına takıp sabitlemek çok daha kolaydır.

Hızlı Takma Sistemleri

Halatlı ve çelik halkalı zincirler arasında en pahalı hızlı bağlama sistemleridir ama takılması en kolay olanlardır. Özellikle uzun yolculuklarda bu lastikler tercih edilmelidir. Hızlı montaj sistemlerini kullanırken, halkaların uzunluğu da lastik boyutuna uyarlanmalıdır.

Güvenli bir sürüş için doğru sürüş tekniklerine dikkat etmek önemlidir, ancak bu yeterli değildir. Bu nedenle, kasko ve trafik sigortası olmadan seyahate çıkmayın.