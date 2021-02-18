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Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Meslek Kodu ile Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu, Biyosidal Mesul Müdürü, Kimya Mühendisi (Korozyon) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleği için “8142.08” kod olarak kullanılır iken Bilgisayarda Erkek Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı mesleği için “7533.59” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Meslek Kodu “8343.30” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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