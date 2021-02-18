Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleği için “8142.08” kod olarak kullanılır iken Bilgisayarda Erkek Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı mesleği için “7533.59” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Meslek Kodu “8343.30” olarak belirlenmiştir.

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