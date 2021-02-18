Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), mesleği için “7411.08” kod olarak kullanılır iken Bitki Bakım Ve Koruma Makineleri Bakım Ve Onarımcısı mesleği için “7233.60” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı Meslek Kodu “1213.17” olarak belirlenmiştir.

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