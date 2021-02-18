Selahattin Demirtaş: PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorumAralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör-Alkollü İçecekler) Meslek Kodu Nedir?SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!HES uygulaması güncellendi! İşte İstanbul'un ilçelerindeki korona yoğunluk haritasıAralıklı ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörü-Eczacılık ve Tuvalet Malzemeleri Meslek Kodu Nedir?Lebalep nedir, ne demek, hangi dil? İşte Lebalep tdk anlamı!Araç Yükleme Operatörü Meslek Kodu Nedir?Son dakika | Enver Altaylı için istenen ceza belli olduAraç Üstü Vinç Platform Operatörü Meslek Kodu Nedir?ABD'li şarkıcı Demi Lovato, aşırı doz uyuşturucu kullanmaktan 3 kalp krizi ve felç geçirdiğini açıkladı
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Araç Muayene İstasyon Amiri Meslek Kodu Nedir?

Araç Muayene İstasyon Amiri Meslek Kodu Nedir?

Araç Muayene İstasyon Amiri Meslek Kodu ile Yönetim Kurulu Başkanı (Basın Yayın Kuruluşu), Lojistik Operasyon Yöneticisi, Kimya Mühendisi (Konveyör Bant Testi) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Araç Muayene İstasyon Amiri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Besin Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni mesleği için “2320.06” kod olarak kullanılır iken Camcı (Kurşun Çerçeveli Ve Renkli Dekoratif Camları) mesleği için “7125.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araç Muayene İstasyon Amiri Meslek Kodu “1213.16” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

meslek kodu nedir?meslek kodu nedir?meslek kodu nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT