Araç Muayene İstasyon Amiri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Besin Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni mesleği için “2320.06” kod olarak kullanılır iken Camcı (Kurşun Çerçeveli Ve Renkli Dekoratif Camları) mesleği için “7125.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araç Muayene İstasyon Amiri Meslek Kodu “1213.16” olarak belirlenmiştir.

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