Benzine ne kadar oldu? | Benzin zam | Benzin fiyatı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

MOTORİNE DE 28 KURUŞ ZAM GELDİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.