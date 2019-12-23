Benzine ne kadar oldu? | Benzin zam | Benzin fiyatı

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medya hesabından benzin ve motorine fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
MOTORİNE DE 28 KURUŞ ZAM GELDİ
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini duyurdu.
Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.
Etiketler : zam
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT