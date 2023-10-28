Araç sahipleri dikkat! En son 2 lira 23 kuruş zam gelmişti! Bu kez Motorine indirim geliyor!

Araç sahipleri dikkat! Son gelen zamla birlikte litresi 40 lirayı aşan motorine bu kez indirim bekleniyor.

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Araç sahipleri dikkat! En son 2 lira 23 kuruş zam gelmişti! Bu kez Motorine indirim geliyor!

Motorine gelecek hafta indirim yapılacak. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL’lik indirim bekleniyor.

38 TL'ye düşecek!

Sözcü'de yer alan habere göre Pazartesi gecesi yapılacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 35,1 TL, Ankara'da 35,74 TL, İzmir'de 35,91 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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