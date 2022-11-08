Araç sahipleri dikkat!: Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarılar!

Türkiye genelinde başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu öncesi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, sürücülere uyarıda bulunarak kış lastiği hakkında bilgilendirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Araç sahipleri dikkat!: Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarılar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Bu kapsamda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak, ekipler denetimlerini artırarak sürüş güvenliğini artırılması ve kazaların önlenmesi için yoğun çaba gösterecek. Denetimlerde kış lastiği takmayan araç sürücülerine para cezası kesilecek.

Araç sahipleri dikkat!: Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarılar!

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU

Bu kapsamda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, kış lastiği zorunluluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kış lastiği takılması konusunda bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. 1 Aralık itibariyle başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur. Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir" ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri dikkat!: Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarılar!

"KIŞ LASTİĞİ DAHA EMNİYETLİ SÜRÜŞ SAĞLAR"

Kış lastiklerinin özellikleri hakkında detayları anlatan Fevzi Apaydın şu ifadeleri kullandı:

"Kış lastiğinin derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 mm’den az olamaz. Öte yandan patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Havanın soğuması ile normal lastikler sertleşir ve yola tutunması zorlaşır. Kış lastikleri ise özel hamuru ve yüksek silika oranı sayesinde 7 derecenin altında da yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur. Damarlı sırt yapısı ve derin dişleri sayesinde erimiş karlı ve çamurlu suyu daha iyi tahliye eder. Kış lastiği, kış şartlarında daha emniyetli sürüş sağlar ve daha kısa mesafede durur"

Araç sahipleri dikkat!: Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarılar!

"1 ARALIK BEKLENMEDEN KIŞ LASTİĞİNE GEÇİLMELİDİR"

Kış lastiği takılmaması durumunda uygulanan cezanın 2023 yılı Ocak ayında artacağına dikkat çeken Apaydın, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde 1 Aralık beklenmeden kış lastiği takılması gerektiğini kaydetti.

Apaydın şunları söyledi:

"Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır. Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır. Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir. Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür"

Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

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