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Araç sahipleri dikkat! Ödemediyseniz başınız derde girecek! MTV için son tarih 31 Ocak!

Yılda iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

Araç sahipleri dikkat! Ödemediyseniz başınız derde girecek! MTV için son tarih 31 Ocak!

Türkiye'de her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2022 yılındaki artış oranı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin ödemesi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. 

Araç sahipleri dikkat! Ödemediyseniz başınız derde girecek! MTV için son tarih 31 Ocak!

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir.

Araç sahipleri dikkat! Ödemediyseniz başınız derde girecek! MTV için son tarih 31 Ocak!

MTV NEREYE ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV borcunuzu E-devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığyla ödeyebilirsiniz Vatandaşlar  https://www.gib.gov.tr/  ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile ödemelerini yapabilecek.

E - DEVLET ÜZERİNDEN MTV BORCUNUZU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MTV ÜCRETİNİZİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için  https://www.gib.gov.tr/  sitesine giriş yapın. Daha sonra site içerisinde de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02.00 – 22.00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

MTV vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de ödenebilecek.

Araç sahipleri dikkat! Ödemediyseniz başınız derde girecek! MTV için son tarih 31 Ocak!

MTV ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR? YENİ MTV HESAPLAMA 2022

Motorlu taşıtlar vergisi aracın türü, yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları var. Bunlar aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. Öte yandan 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

MTV ücretinizi hesaplamak için tıklayınız.

Elektrikli araçlarda MTV  
Motor gücü(kW)Değeri1-3 Yaş4-6 Yaş
70 altı70625'i aşmayan328,4229,1
70 altı70625-123750360,9251,9
70 altı123750 üstü394,1274,7
70-8570625'iaşmayan571,9428,8
70-8570625-123750629,4471,9
70-85123750  üstü686,6514,7
85-105177000'i aşmayan1111,3869,1
85-105177000 üstü1212,8947,5
105-120177000'i aşmayan1750,91348,4
105-120177000 üstü1910,31471,6
120-150221000'i aşmayanlar2626,61906,9
120-150221000 üstü2865,62080,0
150-180442375'i aşmayan3662,23186,3
150-180442375 üstü3995,63475,6
180-210442375'i aşmayan5577,55018,8
180-210442375 üstü6085,05474,7
210-240708000'i aşmayanlar8769,77572,8
210-240708000 üstü9567,58260,9
240 üstü840000'i aşmayanlar14353,810763,4
240 üstü840000 üstü15658,411742,3

 

Motor silindir hacmi(cm3)Taşıt değeri(TL)Satır no1-3 Yaş4-6 Yaş7-11 Yaş12-15 Yaş16 ve üzeri
1300 ve aşağı70625'i aşmayan11313,8916,3512,5386,25136,25
1300 ve aşağı70625-12375021443,81007,5562,5426,25150
1300 ve aşağı123750 üstü31576,31098,8615465162,5
1301-160070625'iaşmayan42287,51715,0995703,75270
1301-160070625-12375052517,51887,51095771,25295
1301-1600123750  üstü62746,32058,81192,5842,5322,5
1601-1800177000'i aşmayan74445,03476,32043,751247,5483,75
1601-1800177000 üstü84851,33790,02232,51362,5527,5
1801-2000177000'i aşmayan97003,85393,831701887,5742,5
1801-2000177000 üstü107641,35886,33458,752058,75810
2001-2500221000'i aşmayanlar1110506,37627,547652846,251126,25
2001-2500221000 üstü1211462,58320,05197,53106,251228,75
2501-3000442375'i aşmayan1314648,812745,07961,254282,51570
2501-3000442375 üstü1415982,513902,58686,254672,51713,75
3001-3500442375'i aşmayan1522310,020075,012092,56036,252211,25
3001-3500442375 üstü1624340,021898,813191,256583,752415
3501-4000708000'i aşmayanlar1735078,830291,317838,757961,253170
3501-4000708000 üstü1838270,033043,819463,758686,253458,75
4001 ve üstü840000'i aşmayanlar1957415,043053,825498,75114604445
4001 ve üstü840000 üstü2062633,846969,027817,512501,25

4851,25

Bölge Gündem Editör Ekibi
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