Araç sahipleri dikkat! Ödemediyseniz başınız derde girecek! MTV için son tarih 31 Ocak!

Türkiye'de her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2022 yılındaki artış oranı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin ödemesi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir.

MTV NEREYE ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV borcunuzu E-devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığyla ödeyebilirsiniz Vatandaşlar https://www.gib.gov.tr/ ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile ödemelerini yapabilecek.

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MTV ÜCRETİNİZİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için https://www.gib.gov.tr/ sitesine giriş yapın. Daha sonra site içerisinde de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02.00 – 22.00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

MTV vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de ödenebilecek.

MTV ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR? YENİ MTV HESAPLAMA 2022

Motorlu taşıtlar vergisi aracın türü, yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları var. Bunlar aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. Öte yandan 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

MTV ücretinizi hesaplamak için tıklayınız.

Elektrikli araçlarda MTV Motor gücü(kW) Değeri 1-3 Yaş 4-6 Yaş 70 altı 70625'i aşmayan 328,4 229,1 70 altı 70625-123750 360,9 251,9 70 altı 123750 üstü 394,1 274,7 70-85 70625'iaşmayan 571,9 428,8 70-85 70625-123750 629,4 471,9 70-85 123750 üstü 686,6 514,7 85-105 177000'i aşmayan 1111,3 869,1 85-105 177000 üstü 1212,8 947,5 105-120 177000'i aşmayan 1750,9 1348,4 105-120 177000 üstü 1910,3 1471,6 120-150 221000'i aşmayanlar 2626,6 1906,9 120-150 221000 üstü 2865,6 2080,0 150-180 442375'i aşmayan 3662,2 3186,3 150-180 442375 üstü 3995,6 3475,6 180-210 442375'i aşmayan 5577,5 5018,8 180-210 442375 üstü 6085,0 5474,7 210-240 708000'i aşmayanlar 8769,7 7572,8 210-240 708000 üstü 9567,5 8260,9 240 üstü 840000'i aşmayanlar 14353,8 10763,4 240 üstü 840000 üstü 15658,4 11742,3