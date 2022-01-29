Araç sahipleri dikkat! Ödemediyseniz başınız derde girecek! MTV için son tarih 31 Ocak!
Yılda iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
Türkiye'de her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2022 yılındaki artış oranı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin ödemesi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?
Motorlu taşıtlar vergisi, Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir.
MTV NEREYE ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV borcunuzu E-devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığyla ödeyebilirsiniz Vatandaşlar https://www.gib.gov.tr/ ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile ödemelerini yapabilecek.
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Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için https://www.gib.gov.tr/ sitesine giriş yapın. Daha sonra site içerisinde de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02.00 – 22.00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
MTV vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de ödenebilecek.
MTV ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR? YENİ MTV HESAPLAMA 2022
Motorlu taşıtlar vergisi aracın türü, yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları var. Bunlar aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. Öte yandan 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
MTV ücretinizi hesaplamak için tıklayınız.
|Elektrikli araçlarda MTV
|Motor gücü(kW)
|Değeri
|1-3 Yaş
|4-6 Yaş
|70 altı
|70625'i aşmayan
|328,4
|229,1
|70 altı
|70625-123750
|360,9
|251,9
|70 altı
|123750 üstü
|394,1
|274,7
|70-85
|70625'iaşmayan
|571,9
|428,8
|70-85
|70625-123750
|629,4
|471,9
|70-85
|123750 üstü
|686,6
|514,7
|85-105
|177000'i aşmayan
|1111,3
|869,1
|85-105
|177000 üstü
|1212,8
|947,5
|105-120
|177000'i aşmayan
|1750,9
|1348,4
|105-120
|177000 üstü
|1910,3
|1471,6
|120-150
|221000'i aşmayanlar
|2626,6
|1906,9
|120-150
|221000 üstü
|2865,6
|2080,0
|150-180
|442375'i aşmayan
|3662,2
|3186,3
|150-180
|442375 üstü
|3995,6
|3475,6
|180-210
|442375'i aşmayan
|5577,5
|5018,8
|180-210
|442375 üstü
|6085,0
|5474,7
|210-240
|708000'i aşmayanlar
|8769,7
|7572,8
|210-240
|708000 üstü
|9567,5
|8260,9
|240 üstü
|840000'i aşmayanlar
|14353,8
|10763,4
|240 üstü
|840000 üstü
|15658,4
|11742,3
|Motor silindir hacmi(cm3)
|Taşıt değeri(TL)
|Satır no
|1-3 Yaş
|4-6 Yaş
|7-11 Yaş
|12-15 Yaş
|16 ve üzeri
|1300 ve aşağı
|70625'i aşmayan
|1
|1313,8
|916,3
|512,5
|386,25
|136,25
|1300 ve aşağı
|70625-123750
|2
|1443,8
|1007,5
|562,5
|426,25
|150
|1300 ve aşağı
|123750 üstü
|3
|1576,3
|1098,8
|615
|465
|162,5
|1301-1600
|70625'iaşmayan
|4
|2287,5
|1715,0
|995
|703,75
|270
|1301-1600
|70625-123750
|5
|2517,5
|1887,5
|1095
|771,25
|295
|1301-1600
|123750 üstü
|6
|2746,3
|2058,8
|1192,5
|842,5
|322,5
|1601-1800
|177000'i aşmayan
|7
|4445,0
|3476,3
|2043,75
|1247,5
|483,75
|1601-1800
|177000 üstü
|8
|4851,3
|3790,0
|2232,5
|1362,5
|527,5
|1801-2000
|177000'i aşmayan
|9
|7003,8
|5393,8
|3170
|1887,5
|742,5
|1801-2000
|177000 üstü
|10
|7641,3
|5886,3
|3458,75
|2058,75
|810
|2001-2500
|221000'i aşmayanlar
|11
|10506,3
|7627,5
|4765
|2846,25
|1126,25
|2001-2500
|221000 üstü
|12
|11462,5
|8320,0
|5197,5
|3106,25
|1228,75
|2501-3000
|442375'i aşmayan
|13
|14648,8
|12745,0
|7961,25
|4282,5
|1570
|2501-3000
|442375 üstü
|14
|15982,5
|13902,5
|8686,25
|4672,5
|1713,75
|3001-3500
|442375'i aşmayan
|15
|22310,0
|20075,0
|12092,5
|6036,25
|2211,25
|3001-3500
|442375 üstü
|16
|24340,0
|21898,8
|13191,25
|6583,75
|2415
|3501-4000
|708000'i aşmayanlar
|17
|35078,8
|30291,3
|17838,75
|7961,25
|3170
|3501-4000
|708000 üstü
|18
|38270,0
|33043,8
|19463,75
|8686,25
|3458,75
|4001 ve üstü
|840000'i aşmayanlar
|19
|57415,0
|43053,8
|25498,75
|11460
|4445
|4001 ve üstü
|840000 üstü
|20
|62633,8
|46969,0
|27817,5
|12501,25
4851,25