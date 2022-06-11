Araç sahipleri, kontağı çevirirken iki kez düşünün! Benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 55 kuruş zam

Küresel piyasalarda brent petrolün fiyatı ve döviz kurlarındaki değişime paralel olarak akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bu kapsamda motorine gelen zamların ardından bu kez benzin ve otogazın fiyatına zam geldi.

ZAM POMPA FİYATLARINA YANSIDI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 18 kuruş, otogaz 55 kuruş zamlandı.

BENZİN VE OTOGAZ FİYATI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,41 TL’ye, Ankara’da 28,52 TL’ye, İzmir’de 28,53 TL’ye yükseldi.

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık olarak 12,40 TL’ye yükseldi. Otogaz fiyatı iller, ilçeler ve bayiler arasında belirgin farklılık gösterebiliyor.

MOTORİNE ZAM GELEBİLİR

Diğer yandan üst üste zamların geldiği motorine döviz kurlarında düşüş meydana gelmezse 13 Haziran Pazartesi günü yeniden zam gelebilir. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.