Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!

Brent petrolün varil fiyatındaki değişim, döviz kurlarındaki hareketlilik ve dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak araç sahiplerini sevinçten dört köşe yapan çifte indirime bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 40 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

ÇİFTE İNDİRİM VATANDAŞLARI SEVİNDİRDİ

ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faizleri yükseltme ihtimali nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş meydana geldi. Brent petrolün 93 dolara kadar düşmesi sonrası benzin ve motorinin litre fiyatında indirime gidildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son yapılan indirimlere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 38 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı indirimin ardından İstanbul'da 18,67 TL, İzmir ve Ankara'da 18,8 TL'ye düştü.

Motorinin litre fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 24,52 TL'ye İzmir'de 24.6 TL'ye Ankara'da ise 24,63 TL'ye indi.