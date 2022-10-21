Araç sahiplerine güzel haber! Motorine büyük indirim geliyor

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan değişime paralel olarak akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bu kapsamda NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatına indirim gelecek.

1 lira 7 kuruş değerindeki indirim yarından itibaren pompa fiyatların yansıyacak. Söz konusu indirimin ardından İstanbul'da 27 lira olan motorin 26 lira seviyelerine inecek.

MOTORİNİN FİYATINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Motorinin fiyatında yaşanan değişimler şöyle:



5 Ekim: 1 lira 10 kuruş (zam)



6 Ekim: 1 lira 39 kuruş (zam)



7 Ekim: 1 lira 53 kuruş (zam)



11 Ekim: 1 lira 39 kuruş (zam)



13 Ekim: 2 lira 13 kuruş (indirim)

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.