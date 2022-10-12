Araç sahiplerine güzel haber! Motorinin fiyatına büyük indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Fiyatı son iki haftada yüzde 18 yükselen Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş araç sahiplerini mutlu edecek. NTV'nin haberine göre Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 13 kuruş indirim gelecek.

ÜST ÜSTE 4 KEZ ZAM GELMİŞTİ

Böylece motorine gelen 4 zammın ardından fiyatlarda düşüş yaşanacak. ardından motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.

Motorine gelen zamlar şöyle:

5 Ekim: 1 lira 10 kuruş

6 Ekim: 1 lira 39 kuruş

7 Ekim: 1 lira 53 kuruş

11 Ekim: 1 lira 39 kuruş

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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 28,54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 28,48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28,61 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.74 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,68 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL