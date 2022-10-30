Araç sahiplerine kötü haber! Benzine yeni bir zam daha geliyor!

Aylardır dalgalı bir şekilde devam eden akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. Yeni zam Pazartesi gecesinden itibaren fiyatlara yansıyacak.

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Araç sahiplerine kötü haber! Benzine yeni bir zam daha geliyor! 1

Dolar ve petrol fiyatlarında dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarının da hareketli bir hal almasına neden oluyor. Günden günde gelen zamlar ile araç sahiplerinin cebi yanarken bir kötü haber daha geldi.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine yeni bir zam daha geliyor! 2

Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine yeni bir zam daha geliyor! 3

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 20.66 TL

Motorin: 26.40

ANKARA

Benzin: 20,80 TL

Motorin: 26,51 TL

İZMİR

Benzin: 20,80 TL

Motorin: 26,54 TL

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