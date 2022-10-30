Araç sahiplerine kötü haber! Benzine yeni bir zam daha geliyor!
Aylardır dalgalı bir şekilde devam eden akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. Yeni zam Pazartesi gecesinden itibaren fiyatlara yansıyacak.
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