Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere LPG'ye 18 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptığı açıklamada LPG'ye 18 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

ZAM POMPAYA YANSIYACAK

EPGİS, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 02/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 18 kuruşluk zam gerçekleştiğini duyurdu.Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

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