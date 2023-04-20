Araç sahiplerine müjde! Bayramda akaryakıt fiyatlarında çifte indirim!

11 ayın sultanı Ramazan ayının son gününde araç sahiplerine müjdeli haber geldi. 21 Nisan bayram günü benzin ve motorine indirim geliyor. 21 Nisan itibariyle benzine 1 lira 21 kuruş, motorine ise 91 kuruş indirim geliyor.
İNDİRİM ÖNCESİ BENZİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzinin fiyatı bugün 22, 44 TL,
İstanbul Anadolu yakasında motorin (mazot) litre fiyatı 20,44 TL,
Anadolu yakasında LPG'nin litre fiyatı 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,47 TL
Motorin litre fiyatı ise 20,5 TL
LPG'nin litre fiyatı da 12.09 TL.
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin fiyatı 22,85 TL
Motorin, 20,9 TL
LPG (Otogaz) ise 12,10 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de akaryakıt fiyatları ise benzinde 22,87 TL
Motorinde 20,99 TL
LPG (Otogaz) ise 11,88 TL