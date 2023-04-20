Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! 22 bin personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte detaylar!

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı yapacaklarını duyurmuştu. O duyuru sonrası gözler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Nihayet o açıklama geldi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığına alınacak olan personel sayısı ve tarihine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Adalet Bakanlığına personel alımına ilişkin ilanlar Resmî Gazete’de yayımlandı. PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’ta sona erecektir" Haberin Devamı