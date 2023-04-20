YSK 28.Dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesini açıkladı! İşte il il parti parti kesin aday listesi...

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan 28. Dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesini açıkladı. İşte il il parti parti kesin adayların tam listesi...

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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YSK 28.Dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesini açıkladı! İşte il il parti parti kesin aday listesi...

YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

Kara sonrası; Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak. Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Yüksek Seçim Kurulu 28. Dönem Milletvekili kesin aday listesini öğrenmek için YSK milletvekili kesin aday listesine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

YSK 28.Dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesini açıkladı! İşte il il parti parti kesin aday listesi...

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