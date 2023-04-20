Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı! "Milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı için video mesaj yayınladı. Erdoğan asrın felaketini yaşayan deprem bölgesine değinirken 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise "Milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz" dedi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremine yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi"nin yaralarını devlet-millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sardıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı." dedi.

Erdoğan'ın video mesajından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan-ı şerifi daha geride bıraktıklarını anımsatan "Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif-i daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyorum. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle Ramazan ayını buruk karşıladık. Buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı! "Milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz"

"DEVLET, MİLLET EL ELE, OMUZ OMUZA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketine ilişkin, "İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de ahirette aziz şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'ın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik. Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik. Depremin vurduğu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle, hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık, hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük, hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla, belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar. Asrın felaketinin yaralarını devlet, millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı! "Milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz"

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ YENİDEN YUVALARINA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ"

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışıldığını ve 100 bini aşkın konuya ve 50 bine aşkın temel atıldığını belirterek, "Enkazlar kalkıp, yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bayramdan sonra deprem illerimiz dahil, okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inanıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız. Deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere, 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkan, bizlere dualarıyla destek veren tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun."

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