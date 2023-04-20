Liderlerin bayram programı belli oldu! İşte liderler bayramda nerde ne yapacak!

Bayramın gelmesiyle birlikte siyasi parti liderlerinin de Ramazan bayramı programı belli oldu.

ERDOĞAN İSTANBUL VE GAZİANTEP'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramın ilk günü İstanbul'da olacak. Gün boyu İstanbul'da olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bayramın 2’nci günü ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılacak. Erdoğan, bayramın üçüncü ve son günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında İstanbul'da programa katılacak sonrasında ise Sakarya'ya gidecek.

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KILIÇDAROĞLU ADIYAMANDA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek. Bayramın 2’nci gününü ise İstanbul'da geçirecek olan Kılıçdaroğlu 3’üncü gün ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılacak.

BAHÇELİ ANKARA VE GAZAİNTEP'TE

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk gününü Ankara'da geçirecek. Bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek. Bahçeli, bayramın 2’nci günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Gaziantep Nurdağı'nda bulunacak.

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AKŞENER MALATYA'DA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya ve Hatay'da depremzedeler ile bir araya gelecek. Akşener’in bayramın 2’nci ve 3’üncü günlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Karaman'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

İNCE YALOVA'DA

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'da geçirecek.

OĞAN YURTDIŞINDA

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bayramı Almanya, Belçika ve Hollanda'daki Türk vatandaşları ile bir arada olacak.

ŞENTOP İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da bulunacak, bayram namazından sonra ise memleketi Tekirdağ'a geçecek.