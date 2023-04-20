14 Mayıs seçimlerinde ittifaklar ve partilerin sıralaması belli oldu! Oy pusulasının boyu ise bir metre

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine adım adım yaklaşırken seçime girecek olan ittifakların ve partilerin listesi açıklandı. Listeyi AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel paylaştı.

OY PUSULASI BİR METRE

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partililerin oy pusulasında yer alacakları sırayı açıkladı. Özel, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun." dedi.

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LİSTEDEKİ SIRALAMA

Cumhur ittifakı oy pusulasında 6.sırada yer alırken Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yer alıyor. Millet İttifakı ise Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin logolarıyla 15. sırada yerini alıyor. ATA İttifakı ise oy pusulasının en sonunda 16. sırada yerini alırken, Memleket Partisi ise listede 5. sırda yer aldı.