14 Mayıs seçimlerinde ittifaklar ve partilerin sıralaması belli oldu! Oy pusulasının boyu ise bir metre

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili aday seçimlerinde oy pusulası belli oldu. Oy pusulasının bir metre olduğunu paylaşan AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
14 Mayıs seçimlerinde ittifaklar ve partilerin sıralaması belli oldu! Oy pusulasının boyu ise bir metre

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine adım adım yaklaşırken seçime girecek olan ittifakların ve partilerin listesi açıklandı. Listeyi AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel paylaştı.

14 Mayıs seçimlerinde ittifaklar ve partilerin sıralaması belli oldu! Oy pusulasının boyu ise bir metre

OY PUSULASI BİR METRE

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partililerin oy pusulasında yer alacakları sırayı açıkladı. Özel, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun." dedi.

LİSTEDEKİ SIRALAMA

Cumhur ittifakı oy pusulasında 6.sırada yer alırken Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yer alıyor. Millet İttifakı ise Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin logolarıyla 15. sırada yerini alıyor. ATA İttifakı ise oy pusulasının en sonunda 16. sırada yerini alırken, Memleket Partisi ise listede 5. sırda yer aldı.

14 Mayıs seçimlerinde ittifaklar ve partilerin sıralaması belli oldu! Oy pusulasının boyu ise bir metre

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı! "Milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı! "Milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz"
YSK 28.Dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesini açıkladı! İşte il il parti parti kesin aday listesi...
YSK 28.Dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesini açıkladı! İşte il il parti parti kesin aday listesi...
Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"
Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! 22 bin personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte detaylar!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! 22 bin personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte detaylar!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı! "Milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı! "Milletimizin doğruya 'doğru' diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz"
Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız!
Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız!
YSK 28.Dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesini açıkladı! İşte il il parti parti kesin aday listesi...
YSK 28.Dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesini açıkladı! İşte il il parti parti kesin aday listesi...
Thodex Kurucusu Fatih Faruk Özer Türkiye'ye getirildi!
Thodex Kurucusu Fatih Faruk Özer Türkiye'ye getirildi!
Son Haberler
14 Mayıs seçimlerinde ittifaklar ve partilerin sıralaması belli oldu! Oy pusulasının boyu ise bir metre
14 Mayıs seçimlerinde ittifaklar ve partilerin sıralaması belli oldu! Oy pusulasının boyu ise bir metre
Bir 23 nisan klasiği: Pendik Balkanlar Koleji ilkokulu öğrencileri kaymakam oldu
Bir 23 nisan klasiği: Pendik Balkanlar Koleji ilkokulu öğrencileri kaymakam oldu
Araç sahiplerine müjde! Bayramda akaryakıt fiyatlarında çifte indirim!
Araç sahiplerine müjde! Bayramda akaryakıt fiyatlarında çifte indirim!
20 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Piyasalardaki dalgalanma Altın ve Dolar'ı es geçti!
20 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Piyasalardaki dalgalanma Altın ve Dolar'ı es geçti!
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, ülkemizin nereye sürüklendiğinin ya farkında değil, ya da bilerek yapıyor
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, ülkemizin nereye sürüklendiğinin ya farkında değil, ya da bilerek yapıyor
Kadın cesedi sandılar gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Antalya'da bir garip olay!
Kadın cesedi sandılar gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Antalya'da bir garip olay!
Çok Okunanlar
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, ülkemizin nereye sürüklendiğinin ya farkında değil, ya da bilerek yapıyor
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, ülkemizin nereye sürüklendiğinin ya farkında değil, ya da bilerek yapıyor
Bakan Kurum, Tuzla’da gençlerle sahur programında buluştu "Biz 14 Mayıs'ta gençlerimizden en yüksek desteği alacağız"
Bakan Kurum, Tuzla’da gençlerle sahur programında buluştu "Biz 14 Mayıs'ta gençlerimizden en yüksek desteği alacağız"
Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"
Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"
Thodex Kurucusu Fatih Faruk Özer Türkiye'ye getirildi!
Thodex Kurucusu Fatih Faruk Özer Türkiye'ye getirildi!
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde patlama!
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde patlama!
CHP’li İBB, Sanat adı altında milli ve dini değerlerimizi insanların ayakları altına aldı!
CHP’li İBB, Sanat adı altında milli ve dini değerlerimizi insanların ayakları altına aldı!
Yorumlananlar
Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler
Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"
Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"