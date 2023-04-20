Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam Haber Global'in programına katılarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma oluşturulmaya çalışıldığını iddia ederek; "Murat Bakan bunların başında, bedeli çok ağır olacak" dedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Kurum resmi sosyal medya twitter hesabından Jandarma Genel Komutanlığı personelinin seçim gecesi görev başında olmalarına dair bir talimata ilişkin paylaşımına yönelik soruya Soylu "O bahsedilen milletvekili FETÖ'nün Türkiye'deki en temel aparatlarından bir tanesidir. FETÖ'nün temel aparatıdır. Bu bütün bizim istihbarat camiamızda, emniyet camiamızda bu kadar net açık yani" dedi.

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"EMNİYET İÇERİSİNDE PARALEL YAPILANMA VAR"

Süleyman Soylu, Emniyetin içerisinde yeni bir yapılanma kurmaya çalıştıklarını ve konuya ilişkin gerekli tespitlerin yapıldığını belirterek; "Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayışın kendisidir. FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir. Bütün sistem de yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz. Emniyetin içerisinde FETÖ'den sonra bunlar yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Emniyetin içerisinde yeni bir sistem kurmaya çalıştılar. Biz bu yeni sistemi tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Birçoğuyla ilgili şimdi şemamız bellidir. Çok net söylüyorum. Murat Bakan bunların başındadır. Bedeli çok ağır olacaktır." ifade etti.

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"MURAT BAKAN'IN BİZATİHİ KENDİ OLUŞTURDUĞU AĞ"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın içerisinde yer aldığını belirterek; "Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizatihi kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu da söyleyebiliriz" dedi.