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  3. Araç sahiplerine müjde! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 17 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına önceki gün gelen 21 kuruşluk indirimin ardından bir kez daha indirim gelecek. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Bu kapsamda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. 

Öte yandan uzmanlar, motorine gelen indirimlerin ardından benzine de indirim gelmesini beklediklerini belirtti.

Araç sahiplerine müjde! Motorine bir kez daha indirim geliyor

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Dün 39,31 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün  kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 39,67 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,65 dolardan alıcı buldu.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR?

Önceki gün gelen indirimin ardından Ankara'da satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira,İstanbul'da 5,90 lira, İzmir'de ise  5,99 lira olmuştu.

Araç sahiplerine müjde! Motorine bir kez daha indirim geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

Sürücüleri sevindiren gelişme! Motorine indirim geldiSürücüleri sevindiren gelişme! Motorine indirim geldi

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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